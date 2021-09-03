Студенты НАУ после обвинений в недостоверности показали свежие фото и видео ужасных условий своего общежития

На опубликованных фото видно, что в общежитии повсеместно отваливается плитка, раковины и унитазы в плохом состоянии, а на общей кухне отвалился кусок подоконника.
На каждом из фото имеется бумажка с датой снимка – 24 августа 2021 года. Таким образом студенты хотят уберечься от спекуляций о якобы устаревшей информации о состоянии общежитий.
Кроме того, издание Vgorode 2 августа опубликовало присланное студентами видео из общежития, которое еще раз подтверждает отсутствие ремонта в здании. Для достоверности, что ролик снят именно в общежитии №11, автор показал вид из окна.
Журналисты Vgorode также пообщались со студентами, проживающими сейчас в общежитии №11. Один из них, Иван, рассказал, что в общежитии комнаты с хорошим ремонтом часто сдают в аренду сторонним людям.
"Если комната уж очень красиво отремонтирована, она, скорее всего, уйдет другим арендаторам. На нижних этажах живет не пойми кто. Как правило, первый и второй этажи забиты ими. Работников НАУ среди них мало", – добавил Иван.
Студент рассказал, что из-за заселения "дополнительных" людей, студентам часто не хватает места и их селят в комнаты по пять-шесть человек, нарушая установленную норму в 6 м² на человека.
Также журналисты выяснили, что каждый студент, проживающий в этом общежитии, должен раз в год проходить осмотр в медицинском центре НАУ. И с 2017 года эту процедуру сделали платной. По словам студентов, стоимость осмотра – 160 грн.
В ответ на вопросы журналистов о состоянии комнат администрация вуза говорит, что капитального ремонта действительно не было уже очень давно, но вот косметические работы в нежилых помещениях проводят регулярно. В частности, красили стены на лестничных пролетах и в коридорах и меняли электрику. При этом там заявляют, что ржавая сантехника на снимках находится в жилых комнатах, ремонты в которых администрация не проводит.
В середине августа в сети появились фото из общежития №11 НАУ. На них видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, также сломан подоконник, а в стенах – сквозные дыры.
Администрация НАУ наличие указанных недостатков в общежитии №11 отрицала. Там уверяли, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать в феврале 2021 года, после смены руководства заведения.