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КИЕВ

Студенты НАУ после обвинений в недостоверности показали свежие фото и видео ужасных условий своего общежития

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На снимках студенты размещали табличку с датой фото
На снимках студенты размещали табличку с датой фото
Фото: nv.ua

Студенты Национального авиационного университета прислали журналистам НВ свежие фото условий в общежитии №11. Это последовало за заявлением руководства университета, что распространенные ранее снимки плохих условий устаревшие.

На опубликованных фото видно, что в общежитии повсеместно отваливается плитка, раковины и унитазы в плохом состоянии, а на общей кухне отвалился кусок подоконника.

На каждом из фото имеется бумажка с датой снимка – 24 августа 2021 года. Таким образом студенты хотят уберечься от спекуляций о якобы устаревшей информации о состоянии общежитий.

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Фото: nv.ua
Фото: nv.ua

Кроме того, издание Vgorode 2 августа опубликовало присланное студентами видео из общежития, которое еще раз подтверждает отсутствие ремонта в здании. Для достоверности, что ролик снят именно в общежитии №11, автор показал вид из окна.

ВИДЕО
Видео: Vgorode / YouTube

Журналисты Vgorode также пообщались со студентами, проживающими сейчас в общежитии №11. Один из них, Иван, рассказал, что в общежитии комнаты с хорошим ремонтом часто сдают в аренду сторонним людям.

"Если комната уж очень красиво отремонтирована, она, скорее всего, уйдет другим арендаторам. На нижних этажах живет не пойми кто. Как правило, первый и второй этажи забиты ими. Работников НАУ среди них мало", – добавил Иван.

Студент рассказал, что из-за заселения "дополнительных" людей, студентам часто не хватает места и их селят в комнаты по пять-шесть человек, нарушая установленную норму в 6 м² на человека.

Также журналисты выяснили, что каждый студент, проживающий в этом общежитии, должен раз в год проходить осмотр в медицинском центре НАУ. И с 2017 года эту процедуру сделали платной. По словам студентов, стоимость осмотра – 160 грн.

В ответ на вопросы журналистов о состоянии комнат администрация вуза говорит, что капитального ремонта действительно не было уже очень давно, но вот косметические работы в нежилых помещениях проводят регулярно. В частности, красили стены на лестничных пролетах и в коридорах и меняли электрику. При этом там заявляют, что ржавая сантехника на снимках находится в жилых комнатах, ремонты в которых администрация не проводит.

Контекст:

В середине августа в сети появились фото из общежития №11 НАУ. На них видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, также сломан подоконник, а в стенах – сквозные дыры.

Администрация НАУ наличие указанных недостатков в общежитии №11 отрицала. Там уверяли, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать в феврале 2021 года, после смены руководства заведения.

Теги: Киев, студенты, Национальный авиационный университет
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