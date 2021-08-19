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КИЕВ

В сети появились фото ужасных условий в общежитии киевского НАУ. В университете говорят – фото устаревшие

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В НАУ уверяют, что опубликованные в сети фото устаревшие
В НАУ уверяют, что опубликованные в сети фото устаревшие
Фото: Киев без цензуры / Telegram

Telegram-канал "Киев без цензуры" и телеканал "1+1" опубликовали фото из общежития №11 Национального авиационного университета в Киеве.

На фото видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, а раковины разбиты. Проживающие в этом общежитии студенты публикуют фото кухни с отбитым подоконником и "советскими" раковиной и плитой.

Также на снимках можно увидеть комнаты, двери в которых починены, а столы – перекошены.

Также в стенах общежития – сквозные дыры, из них торчат ржавые трубы. В некоторых комнатах двери забиты досками и прикреплены к стенам, из которых вывалились кирпичи.

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

В администрации общежития каналу подтвердили, что в здании не было ремонта с 1986 года.

"Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет – неизвестно, нам ничего не говорят", – рассказали в администрации.

Цена за проживание в этом общежитии – 520 грн в месяц. Это дешевле, чем в других общежитиях. Но надо сразу заплатить за пять месяцев – 2600 грн.

"Если вас устраивает – приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то размещайте ребенка у родственников или на квартиру", – подытожили в общежитии.

В то же время администрация НАУ отрицает наличие указанных недостатков в общежитии №11 студенческого городка НАУ. Там уверяют, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать в феврале 2021 года, после смены руководства заведения.

В подтверждение своих слов администрация НАУ опубликовала фото состояния отдельных помещений общежития №11, на них видно, что ремонтные работы действительно ведутся.

Фото: nau.edu.ua
Фото: nau.edu.ua

Фото: nau.edu.ua
Фото: nau.edu.ua

Фото: nau.edu.ua
Фото: nau.edu.ua

Контекст:

Национальный авиационный университет – высшее учебное заведение, расположено в городе Киев. В НАУ учится более 25 тыс. студентов. Университет готовит специалистов инженерного профиля, экономистов, юристов, экологов, переводчиков, психологов, социологов и тому подобное. В составе Национального авиационного университета пять институтов, десять факультетов, кафедра военной подготовки, шесть колледжей, два лицея, Летная академия в Кропивницком.

Теги: Киев, Украина, студенты
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