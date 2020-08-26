Взрыв в общежитии учебного центра "Десна". Два человека находятся в коме

Состояние пострадавших при взрыве в общежитии учебного центра "Десна" оценивают как тяжелое и стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба "Десны".

Два человека, пострадавшие при взрыве в общежитии учебного центра "Десна", находятся в медикаментозной коме. Об этом 26 августа в Facebook сообщает пресс-служба "Десны".

Сейчас гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Их состояние оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей девушке накануне сделали операцию.

Еще одна пострадавшая – девушка-военнослужащая – с травмой глаза также находится под наблюдением врачей.

Как сообщили в учебном центре, сегодня в госпиталь были направлены 30 доноров крови.

По предварительным данным, в общежитии 169-го учебного центра "Десна" в Черниговской области 24 августа взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб один военный.

По факту взрыва полиция открыла дело по статье "убийство".