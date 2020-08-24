ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты ранения получили четыре человека – полиция

По данным полиции Днепропетровской области, гранату мужчина бросил в Кривом Роге во время конфликта со знакомыми.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взорвалась граната РГД-5, предполагают эксперты
Взорвалась граната РГД-5, предполагают эксперты
Фото: dp.npu.gov.ua

Вечером 23 августа на улице Скляра в Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадали четыре человека. Об этом 24 августа проинформировала полиция Днепропетровской области.

"Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. Со взрывной травмой и осколочными ранениями их доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что взорвалась, по предварительным данным, граната РГД-5.

Мужчину, который ее бросил, задержали.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

РГД-5 – начиненная тротилом советская противопехотная граната с радиусом поражения до 20 метров.

Теги: взрыв, Кривой Рог, полиция, экспертиза, граната, конфликт, уголовное производство, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
Исследователи творчества Шекспира установили его сексуальную ориентацию
Исследователи творчества Шекспира установили его сексуальную ориентацию
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
"Язык выбешивает", "В сапогах не жарко?", "Секси". Подписчики Каменских прокомментировали фото ее прогулки
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
  Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
Участница шоу "Танцы со звездами" Фреймут заразилась COVID-19
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
  "Я вымаливал на коленях, со слезами". Бабкин признался, что изменял жене Снежане
Alyosha показала, как выглядит после родов
Alyosha показала, как выглядит после родов
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS