В Кривом Роге в результате взрыва гранаты ранения получили четыре человека – полиция

По данным полиции Днепропетровской области, гранату мужчина бросил в Кривом Роге во время конфликта со знакомыми.

Вечером 23 августа на улице Скляра в Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадали четыре человека. Об этом 24 августа проинформировала полиция Днепропетровской области.

"Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. Со взрывной травмой и осколочными ранениями их доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что взорвалась, по предварительным данным, граната РГД-5.

Мужчину, который ее бросил, задержали.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

РГД-5 – начиненная тротилом советская противопехотная граната с радиусом поражения до 20 метров.