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Саакашвили: Нам с Бушем бросили под ноги ручную гранату. И она не взорвалась! Шанс, чтобы игла не попала в детонатор, – один из 10–15 тысяч

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что американский президент Джордж Буш – младший не испугался, когда в Тбилиси в 2005 году его пытались убить с помощью гранаты.

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Инцидент с гранатой произошел в мае 2005 года
Инцидент с гранатой произошел в мае 2005 года
Фото: ЕРА

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о попытке покушения на прилетавшего в 2005 году в Грузию президента США Джорджа Буша – младшего.

"Меня он называл Сак… И он мне звонил каждую неделю почти, мы были в Белом доме с официальным визитом каждый год, он приезжал в Грузию несколько раз в год, мы с ним встречались. Один раз он прилетел в Тбилиси. И это был действительно исторический визит", – вспоминает Саакашвили.

История с гранатой произошла на следующий день после прибытия американского президента.

"Было выступление, собралось 150 тысяч человек... Они прорвали кордон, и какой-то сумасшедший по фамилии Арутюнян бросил в нас ручную гранату. Она упала где-то под ногами… у сцены… на ноги маленькому ребенку, который там стоял. И не взорвалась! Потом полицейский ее схватил, убежал и накрыл телом… Но она, слава богу, не взорвалась. Это была обычная РГД", – рассказал экс-президент Грузии.

По его словам, расследовавшие инцидент сотрудники ФБР говорили, что "там иголка должна нажать детонатор – и он взрывается".

"Шанс, чтобы игла не попала в детонатор, – один из 10–15 тысяч. В общем, в доле миллиметра эта иголка остановилась. Я спросил у ФБР: "Как вы считаете, это техническая неисправность?" Они говорят: "100% провидение". Таких неисправностей не бывает", – отметил Саакашвили.

Политик из Грузии подчеркнул, что Буш тогда "вообще" не испугался, "был очень спокоен".

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Читайте полную версию интервью

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси бросили гранату РГД-5, она упала в 30 метрах от трибуны и не взорвалась. РБК отмечало, что следствие выяснило: граната не взорвалась из-за красного платка, в который обмотали боеприпас. Удар при броске оказался мягким, а детали гранаты были сгнившие и вышедшие из строя.

Бросивший гранату житель Тбилиси Владимир Арутюнян был впоследствии задержан, в ходе задержания был ранен четыре раза. Он сознался в содеянном. Арутюняна приговорили к бессрочному тюремному заключению.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, ФБР, Джордж Буш, покушение, Тбилиси, граната, визит
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