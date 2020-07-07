Саакашвили: Ермака я знаю почти с детства, мы вместе учились

Саакашвили: На плечи Ермака взвалилось гораздо больше, чем любой человек может выдержать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-президент Грузии, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили высказал мнение, что глава Офиса президента Андрей Ермак является хорошей опорой для президента Владимира Зеленского.

Саакашвили рассказал, что учился с Ермаком в институте.

"Я его знаю почти с детства, потому что мы вместе учились... Ну как "с детства"? Это для меня детство", – отметил политик.

По его словам, ему комфортно общаться с Ермаком.

"Во-первых, он реально очень к себе располагает. Ну просто он очень старается выполнить работу. Я же вижу. Мне кажется, что на его плечи взвалилось гораздо больше, чем любой человек может выдержать. Все остальное не работает – и это ненормальная ситуация. Поэтому я надеюсь, что у него получится. Если не получится, то это будет не оттого, что он слабак, а потому что систему надо иначе, наверное, выстраивать, чтобы на одного человека не взваливалось так много. Но в целом я думаю, что для Зеленского это хорошая опора, потому что это реально очень верный человек и он очень хочет успеха команды. И я в этом смысле полностью с ним солидарен. Мне комфортно с ним работать", – добавил Саакашвили.

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В интервью агентству "РБК-Украина" Ермак подтвердил, что давно знаком с Саакашвили.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы", – рассказал Ермак.

Согласно официальным биографиям, Саакашвили и Ермак учились в КИМО в один период, но являются выпускниками разных годов. Саакашвили окончил институт в 1992 году, а Ермак – в 1995-м.

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