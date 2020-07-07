Саакашвили: Сталин часто скрывался в доме моей бабушки

Экс-президент Грузии, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его дед финансировал большевиков, в том числе будущего советского диктатора Иосифа Сталина. Он высказал мнение, что потом Сталин больше всего не любил семьи, где его знали.

Журналист напомнил Саакашвили, что тот родился в один день со Сталиным.

"Ну, я склонен шутить и отвечать выражением Маркса, что один раз в истории случается трагедия, во второй раз повторяется как фарс. Сталин какое-то отношение к судьбе моего рода, моей семьи имел. Отец моей прабабушки, которая меня воспитывала (она скончалась, когда мне было за 30 уже), был одним из самых богатых людей на Кавказе, он был владельцем крупнейших марганцевых месторождений в мире и финансировал большевиков... Так вот, он финансировал большевиков, в том числе Сталина. И Сталин у них скрывался дома очень часто. И один раз так случилось (это в деревне над горной Тиатурой, называется Верхние Ургани), что их окружила царская жандармерия. А моя бабушка была маленькая, и надо было Сталина выводить, и поручили ей, этой маленькой девочке. Бабушка мне рассказывала, что Сталин был очень нервный, у него рука была очень мокрая и он весь дрожал. Потом, когда большевики пришли к власти и ее отца арестовали, они написали письмо Сталину, мол, мы тебя приютили – это твоя благодарность? И его в первый раз выпустили", – рассказал Саакашвили.

По его словам, потом у прадеда все-таки забрали все имущество и выселили из дома вместе с семьей. Во второй раз его арестовали уже в 1937 году и отправили в лагерь.

"Тогда его брат Григол Абашидзе, который был известным грузинским поэтом (он как раз получал Сталинскую премию), поехал в Кремль. Там были Сталин и Берия. Сталин его спросил: "Что ты хочешь попросить меня?" Он говорит: "Мой отец в лагере – ты можешь его выпустить?" Сталин к Берии обратился: "Ну, можно. На этот раз его выпустим, но в следующий раз, если что-то он плохое сделает, то мы вас вместе расстреляем". И рассмеялся зловеще... Выпустили. Абашидзе забрал его из лагеря, а он был уже доходяга… Их предупредили: по дороге его ни в коем случае не кормить, потому что он мог сразу умереть. Абашидзе говорил, что его довели до животного состояния", – отметил Саакашвили.

Он напомнил, что участие Сталина в судьбе многих семей было именно таким.

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Полный текст интервью

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