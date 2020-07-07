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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Саакашвили: Путин повел меня в кабинет Сталина. Снял пиджак, мы сели у камина. Я понял, что нахожусь на сеансе вербовки, он изучает мой характер, мои слабости

По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, при первой его встрече с президентом России Владимиром Путиным последний после официальной части повел его в кабинет главы СССР Иосифа Сталина.

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Саакашвили: Путин не обращается с тобой как политик с политиком Путин вербует
Саакашвили: Путин не обращается с тобой как политик с политиком – Путин вербует
Фото: EPA

Во время первой встречи бывшего президента Грузии и руководителя Исполкома комитета реформ Украины Михаила Саакашвили с президентом России Владимиром Путиным их встреча длилась пять часов. Об этом Саакашвили рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин не обращается с тобой как политик с политиком – Путин вербует. Когда я первый раз поехал на переговоры с Путиным, у меня были большие ожидания. У нас разговор продолжался, чтобы не соврать, часов пять", – рассказал он.

По словам Саакашвили, при первой встрече Путин после официальной части повел его в кабинет лидера СССР Иосифа Сталина.

"Снял с себя пиджак, мы сели у камина. Он принес коньяк, принес чай… И мы говорили несколько часов. И потом, в конце беседы, я начал у себя спрашивать: а кого он мне напоминает? И я вспомнил – майора Петрова, начальника общего 1-го отдела КПП "Чоп". Когда я служил в погранвойсках, был такой майор Петров. У него была привычка вызывать меня в два часа ночи... И вести милые беседы просто ни о чем. После каждой беседы была попытка, чтобы я что-то написал, от чего я очень вежливо отказывался", – отметил экс-президент Грузии.

Он также добавил, что при первой встрече президент РФ был очень ласков и обходителен.

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Полный текст интервью

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти в Украине в 2014 году.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Грузия, Иосиф Сталин, Михаил Саакашвили
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