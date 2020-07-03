"Настораживает радикальностью и безапелляционностью". Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

Совет судей Украины напомнил главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили, что исполком является вспомогательным органом и в его задачи входит подготовка предложений по стратегическому планированию реформ.

Судейское сообщество Украины выразило возмущение по поводу заявлений главы Исполкома нацсовета реформ Михаила Саакашвили о необходимости проведения радикальной судебной реформы в Украине. Заявление опубликовано 3 июля на сайте Совета судов Украины.

Совет судей считает, что суть судебной реформы должна заключаться в максимальном сочетании справедливости и законности, ибо чем меньше между ними различий, тем больше граждане чувствуют защиту своих прав со стороны государства через судебную власть.

"Заявление господина Саакашвили, [о том, что] "это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", настораживает своей радикальностью и безапелляционностью. Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей образовался катастрофический кадровый голод", – отмечено в заявлении.

Судьи не согласны с мнением Саакашвили о том, что "судебная ветвь власти – главный виновник отсутствия инвестиций в Украину.

"Хотим напомнить, что в соответствии с Указом президента Украины Исполнительный комитет реформ является вспомогательным органом при президенте Украины, основными задачами которого являются подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ", – подчеркнули судьи.

Они выразили надежду на то, что "голословные заявления не являются проявлением непонимания насущных проблем судебной ветви власти и проявлением некомпетентности".

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 30 июня анонсировал кардинальные изменения в судебной системе Украины. Подготовить фундаментальную концепцию судебной реформы поручил президент Украины Владимир Зеленский.