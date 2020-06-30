Вместо налога на прибыль в Украине могут ввести налог на выведенный капитал – Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает инициативу о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, об этом заявил глава Исполнительного комитета комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

В Украине может появиться новый налог Фото: depositphotos.com

В Украине могут ввести налог на выведенный капитал, об этом на брифинге по результатам заседания Нацсовета реформ сообщил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 30 июня.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поддержал такую инициативу.

"Некоторые говорили: "Мы не можем этого позволить, давайте [проводить] половинчатые меры, давайте в каких-то областях". Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал. Это было поддержано президентом Зеленским", – подчеркнул Саакашвили.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, ускорение приватизации.

7 июня президент Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.