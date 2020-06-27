Саакашвили рассказал, что предложит на заседании Нацсовета реформ Украины

Для реформирования в Украине ряда отраслей законопроекты уже готовы, отметил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал 27 июня в Facebook темы, о которых будет говорить с высшими должностными лицами страны на заседании Национального совета реформ.

"Уже совсем скоро состоится заседание Нацсовета реформ, на котором мы предложим президенту, председателю ВРУ, премьеру и министрам: институционально изменить таможню; заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал; перезагрузить процесс масштабной приватизации; вернуть незаконно выведенные активы через новый формат соглашений со следствием", – написал он.

Саакашвили подчеркнул, что необходимые для этого законопроекты уже готовы.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

В эфире "24 канала" Саакашвили рассказал, что обновленный Нацсовет реформ начнет работу 30 июня.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.