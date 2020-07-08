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Саакашвили: Я сказал Путину: "Достань, куда ты можешь меня достать по своему росту"

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время российско-грузинского конфликта 2008 года тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин несколько раз открыто грозился его убить, пытаясь склонить к принятию выгодных для РФ условий.

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Саакашвили и Путин во время переговоров в 2006 году
Саакашвили и Путин во время переговоров в 2006 году 
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2008 году во время российско-грузинского конфликта тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин передавал ему угрозы через президента Франции Николя Саркози.

Саркози был одним из главных посредников при урегулировании конфликта России и Грузии.

"Саркози после переговоров с Путиным прилетел ко мне и был явно дестабилизирован и напуган, говорил, что Путин очень опасный, что он настоящий зомби, что он его действительно хватал за галстук…" – сказал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, Путин несколько раз открыто грозился его убить, в том числе перед Саркози.

"Путин опасен, но не настолько, чтобы его слишком сильно бояться. Конечно, надо быть очень осторожным. Он опасен, потому что для него не существует никаких принципов, никаких моральных ограничений. И он считает, что единственный метод достигать успеха – это щемить других, убивать, захватывать, через колено ломать и так далее. Надо вспомнить, что я один из немногих людей, которых он открыто пригрозил убить, а я еще [жив]", – отметил политик.

Саакашвили напомнил, что через Саркози Путин передал угрозу подвесить его за яйца. По мнению экс-президента Грузии, таким образом Путин пытался склонить его к принятию выгодных для России условий урегулирования конфликта. 

"Конечно, я не подписал... Я точно знал, что он это делает для того, чтобы я подписал капитуляцию и чтобы подписал расчленение моей страны, точно такой же текст, как Мюнхенские соглашения. В свое время [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер вызвал к себе президента Чехословакии (это был старый, немощный старик) и сказал: "На, подпиши". И у него был приступ сердца. После того как его откачали, он подписал. Так вот, у меня сердце было крепкое и на эти вещи я не поддавался. И у меня же были эти исторические примеры. Я ему сказал: "Достань, куда ты можешь меня достать по своему росту". Такой обмен разговоров у нас был. Но это я не подписал. Саркози хотел, чтобы я подписал. Он сказал: если ты не подпишешь это (шестой пункт соглашения Саркози – Путина), завтра утром здесь будут русские танки и тебя убьют, а твой друг [президент США Джордж] Буш тебя не спасет". Вот это – слово в слово. На что я сказал: "Пожалуйста, Николя, уезжай, без проблем. Даже если меня убьют, я эту мерзость, которую ты привез в нарушение наших предварительных договоренностей, не буду подписывать", – рассказал Саакашвили.

При этом экс-президент Грузии опроверг информацию, что он публично называл Путина Лилипутиным и якобы после этого их отношения ухудшились.

"Это неправда. Путин повторил клише, которое россияне сами распространяли. Я был очень всегда крайне вежлив по отношению к Путину. Вообще были моменты, когда он сам на мат переходил… Но я всегда был очень сдержан и вежлив. Мне даже кажется, что у Путина, несмотря на все эти выходки, какой-то пиетет даже сегодня сохраняется… Когда ты не прогибаешься перед ним, он тоже как-то это уважает", – считает политик. 

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Читайте полную версию интервью

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные РФ территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения. Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Франция, Михаил Саакашвили, Николя Саркози, Джордж Буш, Эммануэль Макрон
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