Саакашвили: Тела Котовского в одесском мавзолее точно уже нет. Не исключаю, что оно появится на аукционе Sotheby's через пару лет

Саакашвили: Кто реально бы признался в наше время, что он родственник Котовского? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Тело советского военачальника Григория Котовского, которое ранее хранилось в мавзолее в Одесской области, находится неизвестно где.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, руководитель Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Не знаю [где тело]. Но не исключаю, что он появится на аукционе Sotheby's где-то через пару лет… Но я тут ни при чем, если что. Я давно уже там не работаю и про Котовского больше ничего не буду рассказывать", – сказал он.

Экс-президент Грузии перед этим объяснил, что когда в Украине началась декоммунизация, нужно было искать родственников Котовского.

"Мы посмотрели закон – надо искать родственников. Сначала, во-первых, кто реально бы признался в наше время, что он родственник Котовского? Если даже он есть… Во-вторых, эта процедура многомесячная… А Киев же спешит… Ну, в общем, история умалчивает о том, как Котовского оттуда достали и куда его дели. Кстати, я до сих пор не знаю, куда его дели. Но его в мавзолее точно уже нет (в 2018 году мавзолей-памятник Котовскому был отреставрирован за средства местного бюджета; о пропаже тела советского деятеля не сообщалось. – "ГОРДОН"). Вот так проходила декоммунизация. Будто ночью выкрали", – отметил Саакашвили.

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44-летний Котовский был убит в августе 1925 года в Чебанке (сейчас поселок Черноморское Одесской области). Тело было забальзамировано и помещено в мавзолей.

В годы советской власти Котовского называли героем гражданской войны. В независимой Украине его имя попало под декоммунизацию.