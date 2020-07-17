ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Во двор дома экс-нардепа Розенблата неизвестные бросили гранату

Полицейские проводят расследование инцидента, в рамках которого во двор экс-нардепа Борислава Розенблата в Житомире бросили гранату. Предварительная квалификация – хулиганство.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Розенблат был народным депутатом Украины восьмого созыва
Розенблат был народным депутатом Украины восьмого созыва
Фото: Борислав Розенблат / Facebook

В Житомире во двор дома бывшего народного депутата Борислава Розенблата ночью неизвестные бросили гранату. Об этом 17 июля сам экс-нардеп написал в своем Facebook.

"К сожалению, это правда. Ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в XXI веке недопустимо!" – сообщил Розенблат.

Он отметил, что заявление в полицию уже написано, его семья ожидает установления личностей преступников и привлечения их к ответственности.

https://www.facebook.com/boryslav.rozenblat/posts/3346627942054455

В полиции области сообщили, что расследуют инцидент со взрывом гранаты. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация события – ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Розенблат был народным депутатом Украины восьмого созыва. На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по Житомирскому округу №62, но не прошел. Экс-нардеп является фигурантом так называемого "янтарного дела", его подозревают в получении взятки за разрешение на добычу янтаря. С ноября 2019 года дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Теги: Житомир, полиция, граната, Борислав Розенблат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя"
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя"
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского мультимиллионера – СМИ
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского мультимиллионера – СМИ
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
"Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой". Седокова рассказала, как ей нравится жить
"Помните эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой". Седокова рассказала, как ей нравится жить
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике
"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS