Во двор дома экс-нардепа Розенблата неизвестные бросили гранату

Полицейские проводят расследование инцидента, в рамках которого во двор экс-нардепа Борислава Розенблата в Житомире бросили гранату. Предварительная квалификация – хулиганство.

В Житомире во двор дома бывшего народного депутата Борислава Розенблата ночью неизвестные бросили гранату. Об этом 17 июля сам экс-нардеп написал в своем Facebook.

"К сожалению, это правда. Ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в XXI веке недопустимо!" – сообщил Розенблат.

Он отметил, что заявление в полицию уже написано, его семья ожидает установления личностей преступников и привлечения их к ответственности.

В полиции области сообщили, что расследуют инцидент со взрывом гранаты. Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация события – ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Розенблат был народным депутатом Украины восьмого созыва. На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по Житомирскому округу №62, но не прошел. Экс-нардеп является фигурантом так называемого "янтарного дела", его подозревают в получении взятки за разрешение на добычу янтаря. С ноября 2019 года дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.