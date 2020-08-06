В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали

Трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой. Во время распития спиртных напитков возникла ссора и сожитель хозяйки решил бросить в сторону гостей гранату, рассказали в полиции Одесской области.

Мужчина бросил гранату в гостей своей сожительницы в селе Песчаная Одесской области. Пострадало три человека, сообщили в полиции области.

Инцидент произошел в четверг, 6 августа.

Полицейские установили, что трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой. Собравшиеся распивали спиртные напитки и внезапно поссорились.

"Сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин и женщина. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", – сказано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство двух и более человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" Уголовного кодекса Украины.