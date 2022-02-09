Данилюк, Климкин и Рябошапка сообщили, что подготовят план перезагрузки Украины

По словам Климкина, этот план не будет очередным бюрократическим документом, не имеющим ничего общего с реальностью. Он станет пошаговым планом, дающим внятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благополучия.

"Мы убеждены, что те, кто будет разрабатывать этот план, смогут его реализовать. Иначе свой план по Украине реализует [президент России Владимир] Путин", – сказал Климкин.

Рябошапка добавил, что форумы "Украина послезавтра", аналогичные киевскому, в ближайшее время пройдут в регионах Украины: "К работе над планом действий будут привлечены люди с практическим опытом и знаниями из всех регионов. Это представители общественности, бизнеса, ученые, люди с положительными кейсами в государственном управлении и местном самоуправлении".

Необходимость разработки такого плана, по словам Данилюка, продиктована тем, что в Украине после каждых выборов открывается окно возможностей продолжительностью около года. "Его нельзя в очередной раз потерять, – сказал Данилюк. – А для этого необходим четкий план перезагрузки и развития Украины и сильная команда".

На форуме "Украина послезавтра" обсуждают темы устойчивого развития государства, включая усиление безопасности, установление справедливости и обеспечение благосостояния.

В работе форума принимают участие ведущие специалисты в сфере безопасности, экономики, образования, здравоохранения, права, борьбы с коррупцией, журналисты, представители гражданского общества и народные депутаты: экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк; бывший вице-премьер-министр Геннадий Зубко; бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта; инвестиционный банкир Сергей Фурса; бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов; журналист, главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов; немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд; экс-министр образования и науки Лилия Гриневич; бывший народный депутат Виктория Войцицкая; экс-координатор Общественного совета добропорядочности, глава правления Фонда Dejure, юрист Михаил Жернаков; глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин; экс-замглавы СБУ Виктор Трепак; бывший нардеп Борислав Береза и другие.