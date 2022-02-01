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В СБУ и Бюро экономической безопасности объяснили обыски на предприятиях "Метинвеста"

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На предприятиях "Метинвеста" 1 февраля прошли обыски
На предприятиях "Метинвеста" 1 февраля прошли обыски
Фото: metinvestholding.com

В Кривом Роге 1 февраля следственно-оперативная группа в составе сотрудников Офиса генпрокурора, Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины произвела следственные действия на нескольких горно-обогатительных предприятиях компании "Метинвест" в связи с возможной неуплатой налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос "Радіо Свобода".

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к не поступлению средств в госбюджет Украины. Для установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

В Бюро экономической безопасности уточнили, что такими действиями должностные лица компаний, в период с 2018 по 2020 год осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ (71,24%) и "Смарт-Холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса. 

Теги: СБУ, налоги, Кривой Рог, прокуратура, бизнес, Метинвест, металлургия, правоохранители, обыски, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
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