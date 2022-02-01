В СБУ и Бюро экономической безопасности объяснили обыски на предприятиях "Метинвеста"

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к не поступлению средств в госбюджет Украины. Для установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

В Бюро экономической безопасности уточнили, что такими действиями должностные лица компаний, в период с 2018 по 2020 год осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 млрд грн, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.