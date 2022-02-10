Объем теневой экономики в 2021 году сократился до 31% – Минэкономики Украины

В ведомстве подчеркивают, что это на один процентный пункт (п. п.) меньше, чем было в первые девять месяцев 2020 года.

"Незначительное уменьшение уровня теневой экономики произошло на фоне адаптации субъектов хозяйствования к деятельности в условиях непрогнозируемых по времени карантинных ограничений", – отметили в Минэкономики.

Министерство при этом допускает, что снижение объема теневой экономики "может быть непрямым доказательством гипотезы о создании субъектами хозяйствования новых схем и каналов теневой деятельности, которые лишь частично охватываются существующими методами оценки уровня теневой экономики".

По данным ведомства, за год теневая доля сильнее всего уменьшилась в таких видах экономической деятельности, как "операции с недвижимым имуществом" (на 14 п. п.) и "транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 10 п. п.).

Графика: me.gov.ua

В министерстве пришли к выводу, что детенизации экономики Украины мешают следующие факторы:

низкий уровень защиты прав собственности;

недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности;

низкий уровень ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов наряду с недостаточной способностью регулятора противодействовать злоупотреблением на рынке;

высокий уровень коррупции;

наличие не подконтрольных правительству территорий и, как следствие, рост потенциальных возможностей для контрабанды.