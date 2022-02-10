Объем теневой экономики в 2021 году сократился до 31% – Минэкономики Украины

В ведомстве подчеркивают, что это на один процентный пункт (п. п.) меньше, чем было в первые девять месяцев 2020 года.
"Незначительное уменьшение уровня теневой экономики произошло на фоне адаптации субъектов хозяйствования к деятельности в условиях непрогнозируемых по времени карантинных ограничений", – отметили в Минэкономики.
Министерство при этом допускает, что снижение объема теневой экономики "может быть непрямым доказательством гипотезы о создании субъектами хозяйствования новых схем и каналов теневой деятельности, которые лишь частично охватываются существующими методами оценки уровня теневой экономики".
По данным ведомства, за год теневая доля сильнее всего уменьшилась в таких видах экономической деятельности, как "операции с недвижимым имуществом" (на 14 п. п.) и "транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 10 п. п.).
В министерстве пришли к выводу, что детенизации экономики Украины мешают следующие факторы:
Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составлял около 28% от объема ВВП, в 2020 году он достиг 30%.
В январе 2022 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявлял, что центральная власть сделала все необходимое "на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти". По его словам, осталось лишь принять реформу детенизации зарплат.