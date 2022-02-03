Замминистра экономики: Зона свободной торговли дает возможность значительно расширить круг товаров для экспорта в Турцию

"После многих лет поиска решения мы вышли на сбалансированное соглашение. Наши зерновые идут без пошлин, поэтому мы сосредоточились на металлургии, другой промышленности. Поэтому эта сделка дает нам возможность значительно расширить круг товаров, которые будут экспортироваться в Турцию. Был вариант совсем узкого соглашения, преференциального. Но все же мы нашли возможность открыть 95,6% всех товаров, которые могут экспортироваться в Турцию", – отметил замминистра.
По его словам, соглашение поможет расширению инвестиций и бизнеса обеих стран.
"Речь идет не только о торговле, но и о расположении производства на территории друг друга. Я думаю, что мы будем с вами видеть в течение пяти – семи лет системные изменения в торговле в регионе между северным и южным берегами Черного моря", – считает Качка.
В результате соглашения государственный бюджет Украины получит большие поступления, объяснил он.
"Украинский бизнес получит более $100 млн ежегодно дополнительной прибыли даже просто от экономии на пошлинах, которые они перестанут платить при экспорте в Турцию. Поэтому в пределах года мы выйдем в плюс с точки зрения бюджета, но главное – это то, что наш бизнес будет развиваться, увеличивая экспорт", – считает Качка.
В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила Свириденко.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.
Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук анонсировал подписание соглашения о ЗСТ между двумя странами в феврале 2022 года.
"Сейчас мы в одном шаге до подписания соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – $10 млрд торгового оборота между Украиной и Турцией", – сказал Грищук 13 января.
1 февраля, в ходе выступления в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Турция достигнут договоренности относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли в ближайшие два дня. Сегодня Эрдоган находится с визитом в Киеве и встречается с Зеленским.