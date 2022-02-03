Замминистра экономики: Зона свободной торговли дает возможность значительно расширить круг товаров для экспорта в Турцию

Тарас Качка: Главное – это то, что наш бизнес будет развиваться, увеличивая экспорт Фото: agropolit.com

"После многих лет поиска решения мы вышли на сбалансированное соглашение. Наши зерновые идут без пошлин, поэтому мы сосредоточились на металлургии, другой промышленности. Поэтому эта сделка дает нам возможность значительно расширить круг товаров, которые будут экспортироваться в Турцию. Был вариант совсем узкого соглашения, преференциального. Но все же мы нашли возможность открыть 95,6% всех товаров, которые могут экспортироваться в Турцию", – отметил замминистра.

По его словам, соглашение поможет расширению инвестиций и бизнеса обеих стран.

"Речь идет не только о торговле, но и о расположении производства на территории друг друга. Я думаю, что мы будем с вами видеть в течение пяти – семи лет системные изменения в торговле в регионе между северным и южным берегами Черного моря", – считает Качка.

В результате соглашения государственный бюджет Украины получит большие поступления, объяснил он.

"Украинский бизнес получит более $100 млн ежегодно дополнительной прибыли даже просто от экономии на пошлинах, которые они перестанут платить при экспорте в Турцию. Поэтому в пределах года мы выйдем в плюс с точки зрения бюджета, но главное – это то, что наш бизнес будет развиваться, увеличивая экспорт", – считает Качка.