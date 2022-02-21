Безвозвратные потери экономики Украины в стрессовой ситуации составляют $2–3 млрд в месяц – Офис президента

Шурма перечислил факторы, которые влияют на ситуацию в экономике Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2–3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", – сказал он.

Шурма уточнил, что речь идет о потерях для экономики, "то есть фактически убыток", который несет страна.

По словам замглавы ОП, есть еще "спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс", а также "спекулятивное давление на валютный рынок порядка $1,5–2 млрд".

"Мы считаем, что подушки в $4–5 млрд должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", – объяснил Шурма.

Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы "ставят проекты на паузу" и откладывают решения, а "внешние кредитные рынки временно закрыты".

"Если уровень стресса будет такой же, то это ежемесячные потери начиная с января. Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется – и через два месяца таких потерь уже не будет", – считает Шурма.

11 февраля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что украинская экономика демонстрирует стойкость к условиям войны.