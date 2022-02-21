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Безвозвратные потери экономики Украины в стрессовой ситуации составляют $2–3 млрд в месяц – Офис президента

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Шурма перечислил факторы, которые влияют на ситуацию в экономике
Шурма перечислил факторы, которые влияют на ситуацию в экономике
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Из-за неблагоприятной политической ситуации, связанной с российской агрессией, Украина ежемесячно теряет миллиарды долларов. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил "РБК-Украина" в интервью, которое было опубликовано 21 февраля.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2–3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", – сказал он.

Шурма уточнил, что речь идет о потерях для экономики, "то есть фактически убыток", который несет страна. 

По словам замглавы ОП, есть еще "спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс", а также "спекулятивное давление на валютный рынок порядка $1,5–2 млрд".

"Мы считаем, что подушки в $4–5 млрд должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", – объяснил Шурма.

Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы "ставят проекты на паузу" и откладывают решения, а "внешние кредитные рынки временно закрыты".

"Если уровень стресса будет такой же, то это ежемесячные потери начиная с января. Если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется – и через два месяца таких потерь уже не будет", – считает Шурма.

11 февраля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что украинская экономика демонстрирует стойкость к условиям войны.

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину. В их числе были немецкий Bild, американские CNNReutersBloomberg.

11 февраля 2022 года, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

С 11 февраля ряд странв том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: инфляция, инвестиции, валюта, доллар, экономика, валютный рынок, российская агрессия, финансы, Ростислав Шурма
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