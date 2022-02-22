Путин назвал признание аннексии Крыма условием для нормализации отношений Киева и Москвы

Путин: Я вам страшную тайну раскрою: первое, что необходимо сделать всем, – это признать волеизъявление людей в Севастополе и в Крыму Фото: ЕРА

Путина спросили, видит ли он после признания "ЛДНР" "какие-то перспективы для выправления, реабилитации отношений Москвы и Киева, и если да, что должна сделать Москва для этого и что должен сделать Киев".

Глава Кремля ответил, что эти вопросы "обсуждали в ходе многочасовых переговоров и встреч с европейскими партнерами".

"И с американцами мы тоже говорили об этом не один раз. По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Вопрос звучит так – что же с обеих сторон или со стороны Киева – должно произойти, чтобы, по нашему мнению, ситуация считалась урегулированной в долгосрочной исторический перспективе и чтобы мы могли жить спокойно, и чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных. Я вам эту страшную тайну раскрою – в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем, – это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму. Чем это волеизъявление хуже от того, что произошло в Косово? Да ничем, просто там решение было принято парламентом, в тут – на народном референдуме. Никто под дулом автомата людей не мог согнать на избирательные участки, они пришли добровольно и приняли свое решение – воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение", – заявил Путин.

Он выдвинул еще два условия – добровольный отказ Киева от вступления в НАТО и "демилитаризацию" Украины, повторив тезис о "накачивании" Украины оружием.

"Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины. Поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", – заявил глава Кремля.