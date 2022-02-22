"Отношения опустились ниже дна". Кулеба считает, что разорвать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году

"Сегодня ночью я подписал представление на имя президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю и всегда так считал, что это надо было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не было принято. Но сейчас мы проанализировали все возможные последствия, сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", – сказал министр.
Он отметил, что как только президент примет соответствующее решение, МИД огласит официальную позицию.
"Это будет означать разрыв дипломатических отношений. Но уже сейчас временный поверенный в делах Украины в РФ (у нас нет там посла с 2014 года) находится на пути в Украину. Это тоже наш четкий политический сигнал, что не просто так мы его вызвали в командировку. Это в дипломатии является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами... Они и так были на дне, а сейчас опустились ниже дна. Поэтому ожидаем окончательного решения по поводу дипломатических отношений. Но соответствующее предложение я внес", – рассказал Кулеба.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В феврале 2014 года, во время Революции достоинства, Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.