"Отношения опустились ниже дна". Кулеба считает, что разорвать дипломатические отношения с РФ нужно было в 2014 году

Кулеба: У нас нет посла в России с 2014 года Фото: EPA

"Сегодня ночью я подписал представление на имя президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю и всегда так считал, что это надо было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не было принято. Но сейчас мы проанализировали все возможные последствия, сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", – сказал министр.

Он отметил, что как только президент примет соответствующее решение, МИД огласит официальную позицию.

"Это будет означать разрыв дипломатических отношений. Но уже сейчас временный поверенный в делах Украины в РФ (у нас нет там посла с 2014 года) находится на пути в Украину. Это тоже наш четкий политический сигнал, что не просто так мы его вызвали в командировку. Это в дипломатии является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами... Они и так были на дне, а сейчас опустились ниже дна. Поэтому ожидаем окончательного решения по поводу дипломатических отношений. Но соответствующее предложение я внес", – рассказал Кулеба.