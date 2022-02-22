Израиль перенес посольство из Киева во Львов

"Консульские службы во Львове работают над предоставлением проездных документов гражданам Израиля и будут помогать гражданам, заинтересованным в выезде из страны преимущественно из наземных пунктов пересечения в соседние страны", – говорится в сообщении дипведомства.
Телефон офиса во Львове: +380935402099. Также граждане могут продолжить обращаться на горячую линию посольства: +380677703536.
Кроме того, посольство Израиля в Украине призвало находящихся в Украине граждан Израиля немедленно покинуть страну.
В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
На фоне эскалации возле украинской границы и угрозы полномасштабного вторжения России в Украину ряд дипведомств начали эвакуировать своих сотрудников из Украины. В частности, госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.