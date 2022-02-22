Израиль перенес посольство из Киева во Львов

"Консульские службы во Львове работают над предоставлением проездных документов гражданам Израиля и будут помогать гражданам, заинтересованным в выезде из страны преимущественно из наземных пунктов пересечения в соседние страны", – говорится в сообщении дипведомства.

Телефон офиса во Львове: +380935402099. Также граждане могут продолжить обращаться на горячую линию посольства: +380677703536.

Кроме того, посольство Израиля в Украине призвало находящихся в Украине граждан Израиля немедленно покинуть страну.