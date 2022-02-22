Переехавшие во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине – Блинкен

По словам Блинкен, дипломаты будут регулярно возвращаться в Украину для продолжения работы Фото: EPA

"Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", – написал он.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

Заявлению Блинкена предшествовала публикация агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на источники, писало, что 21 февраля США эвакуировали сотрудников Госдепартамента и сотрудников посольства из Украины в Польшу на фоне опасений, что условия безопасности могут ухудшиться после признания президентом России Владимиром Путиным независимости группировок "ЛНР" и "ДНР".