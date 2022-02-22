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Переехавшие во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине – Блинкен

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По словам Блинкен, дипломаты будут регулярно возвращаться в Украину для продолжения работы
По словам Блинкен, дипломаты будут регулярно возвращаться в Украину для продолжения работы
Фото: EPA

Американские дипломаты, которые эвакуировались из Киева во Львов, будут ночевать в Польше, продолжая при этом свою работу в Украине. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", – написал он.

Заявлению Блинкена предшествовала публикация агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на источники, писало, что 21 февраля США эвакуировали сотрудников Госдепартамента и сотрудников посольства из Украины в Польшу на фоне опасений, что условия безопасности могут ухудшиться после признания президентом России Владимиром Путиным независимости группировок "ЛНР" и "ДНР".

Контекст:

В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

На фоне эскалации возле украинской границы и угрозы полномасштабного вторжения России в Украину ряд дипведомств начали эвакуировать своих сотрудников из Украины. В частности, госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

13 февраля "Европейская правда", ссылаясь на собеседника в дипломатической службе США, сообщила, что оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Штатов переезжают работать во Львов. Источник говорил, что это временное решение и команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, США, Украина, Польша, посольство США, Энтони Блинкен, дипломаты
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