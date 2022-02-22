Переехавшие во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше, но продолжат свою работу в Украине – Блинкен

"Наши коллеги, недавно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше. Они будут регулярно возвращаться для продолжения дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", – написал он.
Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022
Заявлению Блинкена предшествовала публикация агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на источники, писало, что 21 февраля США эвакуировали сотрудников Госдепартамента и сотрудников посольства из Украины в Польшу на фоне опасений, что условия безопасности могут ухудшиться после признания президентом России Владимиром Путиным независимости группировок "ЛНР" и "ДНР".
В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
На фоне эскалации возле украинской границы и угрозы полномасштабного вторжения России в Украину ряд дипведомств начали эвакуировать своих сотрудников из Украины. В частности, госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
13 февраля "Европейская правда", ссылаясь на собеседника в дипломатической службе США, сообщила, что оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Штатов переезжают работать во Львов. Источник говорил, что это временное решение и команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация с безопасностью.