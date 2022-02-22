Россия эвакуирует из Украины персонал посольства и генконсульств

Эвакуация персонала посольстова и консульств будет реализована в ближайшее время, заявили в российском МИД Фото: depositphotos.com

В российском МИД рассказали о "неоднократных нападениях", которые якобы происходили с 2014 года на посольство РФ в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также об "угрозах" в адрес российских дипломатов.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – говорится в заявлении ведомства.