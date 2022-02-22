Россия эвакуирует из Украины персонал посольства и генконсульств

В российском МИД рассказали о "неоднократных нападениях", которые якобы происходили с 2014 года на посольство РФ в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также об "угрозах" в адрес российских дипломатов.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", – говорится в заявлении ведомства.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия. Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.