В соцсетях распространяют видео с дымом из посольства РФ в Киеве. В посольстве прокомментировали

Информация о дыме в российском посольстве появилась на фоне обострения на Донбассе Скриншот: Andriy Tsaplienko / Telegram

Видео изначально появилось, вероятно, в российском паблике "ВКонтакте" "Третья мировая война" и сегодня разошлось по социальным сетям и СМИ.

Видео снято из окна соседнего здания и сопровождается закадровым голосом, причем по выговору и некоторым оборотам можно предположить, что говорящий – россиянин, который пытается притвориться украинцем.

"Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось – документы жгут. Задымел, как "Генерал Кузнецов" ("Адмирал Кузнецов" – российский авианосец, известный шлейфом дыма, сопровождающего корабль, а в 2019 году пострадавший от пожара. – "ГОРДОН"). Да, даже прапора их не видно. Последний раз я такую картину наблюдал в 14-м году. Белый дым и воняет. Ага, что-то еще подбрасывают, уже черный пошел. Я ж не думаю, что они там папу выбирают. Продолжаем наблюдение", – говорит автор видео.

Когда видео было записано, неизвестно. По информации журналиста Андрея Цаплиенко, это произошло еще вчера, 16 февраля.

Российскому госагентству ТАСС в посольстве 17 февраля сказали, что "пожара, о котором массово сообщают в социальных сетях, нет", "ничего не горит".

Российскому изданию Business FM в дипведомстве сказали, что посольство работает в штатном режиме.

В киевском управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины сайту "Сегодня" сообщили, что им не поступали заявки о пожаре в посольстве Российской Федерации. "На видео, которое опубликовано в социальных сетях, видно, что дым идет из трубы. Если нас вызовут, то мы можем приехать для проверки объекта. Конечно, если нас туда пустят", – сказали в ГСЧС.

В комментарии LIGA.net в ГСЧС также отметили, что, если бы там был пожар, "уже бы все сгорело", так как видео появилось относительно давно, и предположили, на записи виден дым из дымохода, появившийся "в результате отопления помещения".