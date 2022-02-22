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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия приостановила работу посольства во Львове

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Пэйн: Австралийские официальные лица направлены в восточную Польшу и Румынию
Пэйн: Австралийские официальные лица направлены в восточную Польшу и Румынию
Фото: ЕРА

Правительство Австралии приняло решение о временном прекращении работы своего посольства, ранее переведенного из Киева во Львов, в связи с угрозой российского вторжения. Об этом 22 февраля проинформировала глава министерства иностранных дел страны Мэрис Пейн, сообщает пресс-служба МИД Австралии.

"В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказали покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты", – отметила она.

По информации Пейн, Австралия направила своих дипломатов в соседние с Украиной страны.

"Австралийские официальные лица были направлены в Восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", – объяснила министр.

Ранее Пейн сообщала, что в связи с российской агрессией посольство Австралии в Киеве временно переносят во Львов

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

Теги: Россия, Киев, Львов, Австралия, посольство, война, угрозы, вторжение, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, безопасность, Мэрис Пэйн
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