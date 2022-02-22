Австралия приостановила работу посольства во Львове

"В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказали покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты", – отметила она.

По информации Пейн, Австралия направила своих дипломатов в соседние с Украиной страны.

"Австралийские официальные лица были направлены в Восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", – объяснила министр.

Ранее Пейн сообщала, что в связи с российской агрессией посольство Австралии в Киеве временно переносят во Львов.