Рада проголосует за введение санкций против депутатов Госдумы, поддержавших признание "ЛДНР" – Арахамия

Арахамия рассказал о планах Рады проголосовать за санкции против Госдумы Фото: sluga-narodu.com

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил на брифинге по итогам встречи глав парламентских фракций и групп с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция велась в Facebook "Слуги народа".

Он сказал, что имеет "очень отрицательное мнение" по поводу последних заявлений президента РФ Владимира Путина и "того пути, который избрала РФ".

"Завтра мы будем голосовать за наложение санкций на российскую думу – на всех депутатов, которые принимали решение по признанию этих территорий", – сказал Арахамия.

Экс-глава Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков в Telegram написал, что соответствующих проект постановления уже зарегистрирован в Раде.