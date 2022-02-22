Кулеба рассказал, чего Россия хочет от Украины

Кулеба: РФ хочет, чтобы мы повелись на провокацию Фото: EPA

"Мы прекрасно понимаем, чего сейчас хочет от Украины Россия. Она хочет, чтобы мы повелись на провокацию. Она хочет, чтобы мы сорвались, чтобы мы проявили эмоцию, чтобы мы не выдержали давления. И я заверяю вас, что этого не будет", – сказал он.

Кулеба напомнил, что многие европейские лидеры говорили о сдержанности, которую проявляет Украина в сложившейся ситуации.

"Это именно та линия, которой нам сейчас нужно придерживаться", – добавил министр.