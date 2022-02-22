43% украинцев не готовы идти на уступки России даже в обмен на прекращение вооруженной агрессии – опрос

В то же время 14,5% опрошенных ради прекращения российской агрессии готовы отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.

8,4% респондентов не против предоставить "особый статус" в составе Украины террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", 4,3% – восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, 4% – изменить унитарное устройство Украины на федеративное, а 2,7% – признать Крым "частью России".

32,2% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 1–12 февраля среди граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошен 2001 респондент методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки – 2,2%.