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22 февраля, 2022
 
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"Война стучит в двери Европы". Британская группа The Tiger Lillies поддержала Украину после признания Путиным "независимости ЛДНР"

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Британская группа The Tiger Lillies установила на аватарке украинский флаг
Британская группа The Tiger Lillies установила на аватарке украинский флаг
Фото: ЕРА

Британская группа The Tiger Lillies на фоне военной агрессии РФ против Украины и признания президентом страны-агрессора Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", поддержала Украину, разместив на своей аватарке в Facebook украинский флаг. На страницу музыкантов в сети подписано свыше 480 тыс. поклонников со всего мира.

"Похоже, война стучит в двери Европы. Грустно, черт побери", – отреагировали поклонники группы.

"Спасибо за поддержку", – написали в комментариях украинские фаны музыкантов.

Скриншот: The Tiger Lillies / Facebook
Скриншот: The Tiger Lillies / Facebook

Контекст:

Группа The Tiger Lillies была основана в 1989 году в Великобритании. Музыканты выступают на сцене с гримом на лице, исполняя песни в жанре черного юмора.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.

Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, музыка, война, агрессия, вторжение, музыкант
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