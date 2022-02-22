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22 февраля, 2022
 
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73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"

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Винокур думает, что Донецкая и Луганская области являются "исконно российскими территориями"
Винокур думает, что Донецкая и Луганская области являются "исконно российскими территориями"
Фото: vladimir_vinokur / Instagram

Российский артист юмористического жанра Владимир Винокур 22 февраля в комментарии российскому радио "Говорит Москва" прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

По словам 73-летнего юмориста, он поддерживает это решение. Артист подчеркнул, что если бы оно зависело от него, то он бы принял его еще раньше. Отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении оккупированных украинских областей к РФ, Винокуров заявил, что "решение принимает не он", но назвал его "правильным".

Резюмируя, российский комик признался, что считает Донецкую и Луганскую области "исконно российской территорией".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Владимир Путин, российская агрессия, Владимир Винокур
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