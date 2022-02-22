"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина

Ведущая не указала в посте фамилию Путина, но это подразумевается из контекста.

"Когда прослушала самый конченый урок по истории. Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус", – написала она, разместив хештег "standwithukraine".

"Наверное, Путина слушали?" – уточнили в сети.

"Как вы догадались?" – сыронизировали в ответ фолловеры ведущей.

"Господи, какое конченое. Я в шоке, они там реально его слушают и мочлат", – отреагировали подписчики ведущей.

"Дайте деду таблеток", – написали фолловеры.

"Маша, ну оно же конченое", – прокомментировали в сети.

"Мне приснилось, что в конце эфира его застрелили. Еще никогда так не хотела, чтобы сны сбывались", – призналась пользователь olya__atanasova.