Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой

"Это мой родной язык. Меня на нем вырастили и воспитали. До приезда в Киев из Крыма я не знала украинского вообще. Сегодня я не нарушаю украинский закон в медиа и оттачиваю украинский с преподавателем, – написала ведущая. – Я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой".

Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

В 2019 году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.