На консолях PlayStation появится украинский язык

Также скриншоты украиноязычного меню на консоли опубликовало издание Na Chasi в Twitter.

* Українська в PS — буде! Перші кадри української в PlayStation :) pic.twitter.com/fHyT9XbnWl

Как отмечает ITC, релиз обновления ожидается в ближайшее время. Украинский язык должен появиться на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Контекст:

Международные компании и сервисы все чаще начинают использовать в своих продуктах украинский язык. В июне прошлого года на сайте Apple появилась служба поддержки на украинском языке. В августе стало известно, что голосовой помощник компании Apple Siri может заговорить на украинском.

В октябре стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта.