Netflix запустил украинскую версию сайта

По адресу netflix.com/ua теперь доступны фильмы и сериалы Netflix, дублированные на украинском языке. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых доступен стриминговый сервис.

"Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке. Очень хорошо, что теперь много любимого контента, включая известные фильмы и сериалы Netflix, доступно на украинском языке. Наша главная цель – обеспечить лучшее обслуживание и развлекательный контент для зрителей с полным доступом к фильмам, сериалам и шоу на всех экранах в любое время и в любом месте", – заявили в Netflix.

С украинской озвучкой уже доступны сериалы "Академия "Амбрелла", "Бриджертоны", "Сексуальное образование", "Корона", мини-сериал "Ферзевой гамбит" и полнометражный мультфильм "Митчеллы против машин".

Подписчикам доступен контент в формате Ultra HD 4K и HDR, просматривать фильмы и сериалы можно в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объемным звуком.

"Мы также предлагаем поддержку пользователей на украинском языке в формате чата и голосовой связи через приложение с 15.00 до 23.00 по киевскому времени ежедневно", – добавили в Netflix.