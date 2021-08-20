Siri может вскоре заговорить на украинском языке

"Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинском", – отметил он.

Министр добавил, что при общении с пользователями и между собой в Минцифры часто слышат вопрос о переводе Siri на украинский.

Siri – облачный персональный помощник и вопросно-ответная система компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации.