"Экономия миллиардов гривен". Федоров рассказал, что 10% соцвыплат можно оптимизировать

Федоров: Мы видели много ситуаций, когда появляются так называемые "мертвые души" Фото: Михайло Федоров / Facebook

"В каждом регионе и общине есть различные реестры, мы видели много ситуаций, когда появляются так называемые "мертвые души". Человека не существует, а на него оформляют пенсию в разных общинах. Работаем над единым реестром социальных выплат. Это экономия миллиардов гривен для бюджета", – подчеркнул он.

Министр отметил, что таким образом можно оптимизировать около 10% соцвыплат – их не будут платить тем людям, которые не имеют на это права. В то же время, другим гражданам эти выплаты смогут увеличить.

Также, по словам Федорова, его ведомство работает над запуском возможности оформить пенсию онлайн через портал "Дія".

"Реестры стали появляться не так давно, не вся информация о трудовом стаже есть в электронном виде. Очень много на бумаге. В частности, у тех людей, которые работали в 1990-х. Поэтому иногда нужно будет подкреплять информацию бумажными документами. Но это можно будет также сделать онлайн – сфотографировать или добавить сканкопию", – рассказал он.