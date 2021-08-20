Онлайн-прописку в Украине могут ввести уже осенью – Федоров

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", – подчеркнул министр.

Он добавил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр прописок и они не взаимодействуют. Кроме того, еще есть военкоматы.

"Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. И надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", – сказал Федоров.