Онлайн-прописку в Украине могут ввести уже осенью – Федоров

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", – подчеркнул министр.
Он добавил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр прописок и они не взаимодействуют. Кроме того, еще есть военкоматы.
"Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. И надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", – сказал Федоров.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.
В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта по регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.