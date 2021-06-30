В музеях Египта появятся украинские аудиогиды и запустят украиноязычную горячую линию

В 2018-м и 2019 годах Украина была на втором месте по количеству туристов, приезжающих в Египет Фото: depositphotos.com

По словам аль-Анани, после просьбы украинских властей его ведомство обратилось в Палату гостиничных компаний Египта, чтобы "везде в отелях, куда ездят украинцы, появился украинский язык".

Министр добавил, что сейчас египетское Агентство по продвижению туризма вводит горячую линию с украинским языком.

"Надеюсь, она заработает очень скоро. У туристов будет человек, который разговаривает на украинском... Вы – очень важный источник выездного туризма, эта просьба всех ваших туристов, поэтому мы это сделаем", – отметил он.

Аль-Анани добавил, что запросил у украинского посольства вариант оформления аудиогида через QR-код, который можно будет скачивать и прослушивать, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что в прошлом году были открыты новые исторические музеи в самых популярных местах отдыха украинцев – Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а в этом – Музей египетской цивилизации в Каире. В ближайших планах создание 20 новых, плюс ежегодное обновление 20% существующих музеев. Все они будут иметь украинские аудиогиды.