"Его ждет Гаага", "Мы тебе поперек горла встанем". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"

Украинский ведущий Юрий Горбунов 22 февраля в Instagram призвал украинцев сохранять спокойствие, а Путину предрек суд в Гааге.

"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту делает нас самыми сильными в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие. Слава Украине", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Группа "Бумбокс" в Instagram разместила архивные гастрольные фото, которые были сделаны до российской агрессии в Донецке и Луганске.

"Донецк и Луганск были, есть и всегда будут Украиной", – написали артисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бумбокс (@boomboxfamily)

Украинская певица Мария Бурмака в Facebook написала, что после заявления Путина весь мир теперь знает врага в лицо.

"Скажу одно. Уже восемь лет идет война и обстрелы, но многие предпочитали это не замечать. Кто ездил на восток, видел разбомбленные дома и ужас войны. Я среди таких, я видела и знаю. Что может быть страшнее того, что украинцы уже переживают в течение последних восьми лет, начиная с событий Революции достоинства? – написала она. – Может быть разное. Будем сражаться и бороться. Никто не убегает и не паникует. Просто теперь враг и мы, и весь мир знает в лицо. Держимся вместе, друзья".

Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко сообщила в Instagram, что ни она, ни ее семья не намерены покидать Киев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в Facebook призвал подписчиков объединяться и помогать украинской армии.

"Лысый ботокс внес немного конкретики в нашу повестку дня! Не сомневаюсь, что все вылезет карликовому шизофренику боком. И бить его будем по всему миру! Кто-то санкциями, мы – непосредственно, собственноручно! Объединяемся, друзья! Поддерживаем армию! Будем вливаться в ряды сил территориальной обороны. Давайте помогать волонтерам! Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", – написал он.