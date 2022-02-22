"Его ждет Гаага", "Мы тебе поперек горла встанем". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"

Украинский ведущий Юрий Горбунов 22 февраля в Instagram призвал украинцев сохранять спокойствие, а Путину предрек суд в Гааге.
"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту делает нас самыми сильными в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие. Слава Украине", – написал он.
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Группа "Бумбокс" в Instagram разместила архивные гастрольные фото, которые были сделаны до российской агрессии в Донецке и Луганске.
"Донецк и Луганск были, есть и всегда будут Украиной", – написали артисты.
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Украинская певица Мария Бурмака в Facebook написала, что после заявления Путина весь мир теперь знает врага в лицо.
"Скажу одно. Уже восемь лет идет война и обстрелы, но многие предпочитали это не замечать. Кто ездил на восток, видел разбомбленные дома и ужас войны. Я среди таких, я видела и знаю. Что может быть страшнее того, что украинцы уже переживают в течение последних восьми лет, начиная с событий Революции достоинства? – написала она. – Может быть разное. Будем сражаться и бороться. Никто не убегает и не паникует. Просто теперь враг и мы, и весь мир знает в лицо. Держимся вместе, друзья".
Дочь бывшего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко сообщила в Instagram, что ни она, ни ее семья не намерены покидать Киев.
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Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в Facebook призвал подписчиков объединяться и помогать украинской армии.
"Лысый ботокс внес немного конкретики в нашу повестку дня! Не сомневаюсь, что все вылезет карликовому шизофренику боком. И бить его будем по всему миру! Кто-то санкциями, мы – непосредственно, собственноручно! Объединяемся, друзья! Поддерживаем армию! Будем вливаться в ряды сил территориальной обороны. Давайте помогать волонтерам! Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", – написал он.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.