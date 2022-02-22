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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин хочет, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО

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Путин предложил Украине самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Путин предложил Украине самостоятельно отказаться от вступления в НАТО
Фото: EPA

Лучшим решением ситуации вокруг Украины было бы, чтобы украинская власть сама отказалась от вступления в НАТО и придерживалась нейтралитета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 22 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Брифинг транслировал YouTube-канал "RT на русском".

"Самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", – заявил он, отвечая на вопрос, что способствовало бы разрядке в отношениях РФ с Западом и Украиной.

Путин сообщил, что Россия "категорически против" принятия Украины в НАТО, так как это якобы создает угрозу для РФ.

"Учитывая это, мы основываемся на том, что много раз обсуждали, в том числе в западных столицах: лучшим решением этого вопроса было бы, если бы сегодняшние киевские власти самостоятельно отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета", – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

В комментарии BBC Radio 5 Live, опубликованном 14 февраля 2022 года, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на фоне возможного нового вторжения России, угроз и шантажа Украина "могла бы" отказаться от задекларированного в Конституции вступления в НАТО, пытаясь проявить гибкость и найти лучший выход из ситуации. Он подчеркнул, что в этом случае Украина останется незащищенной, притом что все государства – соседи России уже являются членами НАТО, так что вступление Украины в Альянс в реальности не слишком изменит ситуацию безопасности для РФ.  

В МИД Украины подчеркнули, что слова Пристайко были "вырваны из контекста", и добавили, что ради мира и сохранения жизней граждан Украина готова идти "на любые форматы диалогов со странами и международными организациями".

Посольство Украины в Великобритании заявило, что планы Киева о вступлении страны в НАТО остаются неизменными.

15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве Путин заявил, что Россия хочет "решить вопрос" относительно вступления Украины в НАТО срочно. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, война, Азербайджан, агрессия, вторжение, Ильхам Алиев, ДНР, страна-агрессор, демилитаризация, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, признание
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