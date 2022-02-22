Путин хочет, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО

"Самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать", – заявил он, отвечая на вопрос, что способствовало бы разрядке в отношениях РФ с Западом и Украиной.

Путин сообщил, что Россия "категорически против" принятия Украины в НАТО, так как это якобы создает угрозу для РФ.

"Учитывая это, мы основываемся на том, что много раз обсуждали, в том числе в западных столицах: лучшим решением этого вопроса было бы, если бы сегодняшние киевские власти самостоятельно отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета", – добавил он.