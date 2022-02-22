"Путин политически покончил с собой". В Европарламенте предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС

"Признание [Россией] двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Эта односторонняя эскалация конфликта приведет к военной оккупации Россией Донецка и Луганска. Реакция ЕС должна быть немедленной. Нужно принять новый пакет санкций с целью постепенного и бескомпромиссного исключения России из европейской экономики", – утверждает член Европарламента, председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.

Он выступил за предоставление Украине военной поддержки со стороны партнеров НАТО и ЕС.

"Дальнейшим вторжением в Украину [президент России] Владимир Путин политически покончил с собой и отбросил свою страну на несколько десятилетий назад. Все его многочисленные маски теперь сброшены. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны предстать перед международным трибуналом", – уверена заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене

Она призвала государства-членов ЕС немедленно ввести полномасштабные санкции против РФ и оказать Украине полную поддержку – политическую, экономическую и военную.

"Путин решил повернуться спиной к дипломатии и подтвердил свою роль крупнейшего агрессора Европы. Европа должна выступить против него. Это моральный и исторический долг Европы. Украина – суверенное и независимое государство, которое свободно определяет свое будущее. Украинский народ имеет право жить в свободе и мире. Мы на стороне Украины", — добавляет она.