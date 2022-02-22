"Путин политически покончил с собой". В Европарламенте предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС

"Признание [Россией] двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Эта односторонняя эскалация конфликта приведет к военной оккупации Россией Донецка и Луганска. Реакция ЕС должна быть немедленной. Нужно принять новый пакет санкций с целью постепенного и бескомпромиссного исключения России из европейской экономики", – утверждает член Европарламента, председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.
Он выступил за предоставление Украине военной поддержки со стороны партнеров НАТО и ЕС.
"Дальнейшим вторжением в Украину [президент России] Владимир Путин политически покончил с собой и отбросил свою страну на несколько десятилетий назад. Все его многочисленные маски теперь сброшены. За угрозы и применение силы Путин и его доверенные лица должны предстать перед международным трибуналом", – уверена заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене
Она призвала государства-членов ЕС немедленно ввести полномасштабные санкции против РФ и оказать Украине полную поддержку – политическую, экономическую и военную.
"Путин решил повернуться спиной к дипломатии и подтвердил свою роль крупнейшего агрессора Европы. Европа должна выступить против него. Это моральный и исторический долг Европы. Украина – суверенное и независимое государство, которое свободно определяет свое будущее. Украинский народ имеет право жить в свободе и мире. Мы на стороне Украины", — добавляет она.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.