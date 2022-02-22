"Все проходит, все забывается". Лукашенко на фоне признания "ЛДНР" Россией обратился к украинцам

Лукашенко обращался именно к Украине, а не к РФ, которая оккупировала Крым и часть Донбасса. Он заявил, что путь Беларуси и России – это "путь миролюбия и согласия".

"В этот острый период хочу обратиться к украинскому народу и руководству [Украины]. Давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, жили всегда в мире и согласии. Все проходит, не только противостояние и конфликты, но и самые страшные войны. Все проходит, забывается. Проблема в том, насколько глубок будет шрам в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов", – сказал Лукашенко.