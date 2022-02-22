Боррель: Предостерегаем РФ от использования подписанных пактов с "ЛДНР" в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины

"Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины и является серьезным нарушением международного права и международных соглашений, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума", – заявил Боррель.
Он подчеркнул, что Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, "несет четкую и прямую ответственность за работу по поиску мирного урегулирования конфликта в соответствии с этими принципами".
"Своим решением признать не подконтрольный правительству регион востока Украины "независимыми государствами" Россия явно нарушает Минские соглашения, которые предусматривают полный возврат этих территорий под контроль украинского правительства. Таким образом, Россия нарушает свое обязательство работать в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы по поиску мирного урегулирования этого конфликта, обязательство, которое она неоднократно повторяла, в том числе совсем недавно", – добавил Боррель.
Глава европейской дипломатии также заявил, что РФ нарушает резолюцию №2202 Совета Безопасности ООН, которая требует полного выполнения Минских соглашений.
"Призываем Россию как сторону конфликта отказаться от признания, выполнять взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. Мы призываем другие государства не следовать за незаконным решением России о признании этой провозглашенной независимости", – добавил он.
Боррель отметил, что ЕС отреагирует на эти последние нарушения "в срочном порядке" дополнительными ограничительными мерами, в том числе по всем экономическим отношениям с не подконтрольными правительству территориями, а также привлечением к ответственности физических и юридических лиц, виновных в подрыве территориальной целостности Украины. По его словам, решение будет координироваться с партнерами.
"Предостерегаем Россию от использования недавно подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве предлога для дальнейших военных действий против Украины. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС подтверждает свою приверженность укреплению политических и экономических отношений с Украиной", – заявил Боррель.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.
Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.