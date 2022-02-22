В Европарламенте призвали ЕС ввести санкции в связи с решением РФ о признании "ЛДНР"

Заявление в связи с решением российских властей опубликовали председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС – Украина Витольд Ващиковский, председатель делегации в комитете парламентского сотрудничества ЕС – Россия Рышард Чарнецкий, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс.
"Мы с большой обеспокоенностью узнали и решительно осуждаем решение президента России приступить к признанию не подконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и официально ввести российские войска на эти территории. Такой шаг является не только крайне серьезным нарушением международного права и Минских соглашений, но и ставит под серьезные сомнения благонадежность РФ как международного игрока и ее способность держать свое слово на международной арене", – заявили европарламентарии.
Они также убеждены, что решение властей РФ ставит под сомнение реальную готовность Москвы "к деэскалации напряженной ситуации вокруг Украины и содействию мирному урегулированию конфликта". Политики призвали Россию немедленно отменить решение о признании так называемых "ЛДНР" и вернуться за стол переговоров.
"Также мы призываем Европейский союз работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами и оперативно принять санкции против тех, кто причастен к этому незаконному акту, а также более широкий пакет прогрессивных, пропорциональных и сильно сдерживающих экономических санкций против Российской Федерации. Это должно быть связано с прекращением наращивания российских военных сил внутри и вокруг международно признанных границ Украины и ее попытки блокады украинской экономики", – говорится в заявлении.
Кроме этого, европарламентарии призвали ЕС активизировать помощь украинской экономике, чтобы повысить устойчивость населения Украины в эти "чрезвычайно трудные времена", а также оперативно принять чрезвычайные меры в ожидании возможных гуманитарных последствий конфликта.
Депутаты заявили, что высоко ценят сдержанность украинского правительства в данной ситуации, и призвали его не поддаваться на провокации.
"Европейский парламент еще раз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Парламент вновь заявляет, что без безопасности Украины не может быть безопасности Европы и что никакое решение о безопасности Украины не должно приниматься без Украины и никакое решение о безопасности Европы не должно приниматься без Европейского союза", – добавили они.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.
Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.