В Европарламенте призвали ЕС ввести санкции в связи с решением РФ о признании "ЛДНР"

Заявление в связи с решением российских властей опубликовали председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС – Украина Витольд Ващиковский, председатель делегации в комитете парламентского сотрудничества ЕС – Россия Рышард Чарнецкий, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс.

"Мы с большой обеспокоенностью узнали и решительно осуждаем решение президента России приступить к признанию не подконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и официально ввести российские войска на эти территории. Такой шаг является не только крайне серьезным нарушением международного права и Минских соглашений, но и ставит под серьезные сомнения благонадежность РФ как международного игрока и ее способность держать свое слово на международной арене", – заявили европарламентарии.

Они также убеждены, что решение властей РФ ставит под сомнение реальную готовность Москвы "к деэскалации напряженной ситуации вокруг Украины и содействию мирному урегулированию конфликта". Политики призвали Россию немедленно отменить решение о признании так называемых "ЛДНР" и вернуться за стол переговоров.

"Также мы призываем Европейский союз работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами и оперативно принять санкции против тех, кто причастен к этому незаконному акту, а также более широкий пакет прогрессивных, пропорциональных и сильно сдерживающих экономических санкций против Российской Федерации. Это должно быть связано с прекращением наращивания российских военных сил внутри и вокруг международно признанных границ Украины и ее попытки блокады украинской экономики", – говорится в заявлении.

Кроме этого, европарламентарии призвали ЕС активизировать помощь украинской экономике, чтобы повысить устойчивость населения Украины в эти "чрезвычайно трудные времена", а также оперативно принять чрезвычайные меры в ожидании возможных гуманитарных последствий конфликта.

Депутаты заявили, что высоко ценят сдержанность украинского правительства в данной ситуации, и призвали его не поддаваться на провокации.

"Европейский парламент еще раз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Парламент вновь заявляет, что без безопасности Украины не может быть безопасности Европы и что никакое решение о безопасности Украины не должно приниматься без Украины и никакое решение о безопасности Европы не должно приниматься без Европейского союза", – добавили они.