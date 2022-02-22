В Кремле признали, что заседание Совбеза РФ о признании "ЛДНР" шло в записи. Показывали его как прямой эфир

Песков назвал заседание "экстраординарным", и в связи с этим его решили сделать открытым.

Заседание прошло днем, сказал спикер главы Кремля. Показывали его после 16.00 по киевскому времени, зрителям подали трансляцию как прямой эфир, но журналисты обратили внимание, что на часах выступавшего министра обороны Сергея Шойгу было время, которое не совпадало с реальным на пять часов.

По словам Пескова, заседание показали не в прямом эфире, "потому что все-таки это заседание Совета безопасности" и "определенные нюансы не вошли в эфир".

Он сказал, что обычно транслируется только вступительное слово председателя – Путина – на таких заседаниях, а остальные выступления ранее не показывали.