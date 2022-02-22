В Кремле признали, что заседание Совбеза РФ о признании "ЛДНР" шло в записи. Показывали его как прямой эфир

Песков назвал заседание "экстраординарным", и в связи с этим его решили сделать открытым.
Заседание прошло днем, сказал спикер главы Кремля. Показывали его после 16.00 по киевскому времени, зрителям подали трансляцию как прямой эфир, но журналисты обратили внимание, что на часах выступавшего министра обороны Сергея Шойгу было время, которое не совпадало с реальным на пять часов.
По словам Пескова, заседание показали не в прямом эфире, "потому что все-таки это заседание Совета безопасности" и "определенные нюансы не вошли в эфир".
Он сказал, что обычно транслируется только вступительное слово председателя – Путина – на таких заседаниях, а остальные выступления ранее не показывали.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
5 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2", а Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.