ГОРДОН
 
 
МИР

Спикера Путина восемь раз спросили, в каких границах Россия признала "ЛДНР". Он "сказал все, что мог сказать"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков о признанных РФ границах "ЛДНР": Я в данном случае сказал все, что мог сказать по данной теме
Песков о признанных РФ границах "ЛДНР": Я в данном случае сказал все, что мог сказать по данной теме
Фото: EPA

Россия признала временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины – так называемые "ДНР" и "ЛНР" – в тех границах, "в которых они существуют и были провозглашены". Об этом 22 февраля в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его диалог со СМИ цитирует "Медуза".  

Представитель телеканала CNN: Касательно признания суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических, границах или в границах Луганской и Донецкой областей? Насколько мы понимаем, это немного разные границы.

Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

Представитель CNN: Провозглашали на какой момент?

Песков: Ну когда эти две республики были провозглашены.

Представитель агентства Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

Песков: Нет, мне нечего добавить.

Представитель радиостанции "Эхо Москвы": Эти границы включают, например, Мариуполь?

Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

Представитель "Эха Москвы": Существуют или были провозглашены?

Песков: Ну и были провозглашены, и существуют.

Представитель "Эха Москвы": То есть в нынешних?

Песков: Добавить мне нечего к этому.

Представитель BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

Представитель BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областей?

Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Накануне, 21 февраля, Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками". Госдума РФ уже ратифицировала договоры с "ЛДНР".

Представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что ратификационных процедур в Совфеде РФ не начали, однако в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", в границах этих регионов на время проведения так называемого "референдума" о независимости в 2014 году. В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение РФ с "ЛДНР" не регулирует вопросы границ.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, которые сейчас".

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил мнение, что нужно признать "независимость" "ЛДНР" в их "исторических границах", начиная "от Мариуполя".

Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Мариуполь, сепаратисты, независимость, ДНР, конфликт, президент, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, соглашение, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Харламов так изменился!", "Вроде Козловский, но не факт". Асмус снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Харламов так изменился!", "Вроде Козловский, но не факт". Асмус снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показала поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Боже, как он смотрит", "До мурашек". 39-летняя Седокова показала поцелуй с 29-летним мужем в губы
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
"Маша, ну оно же конченое", "Приснилось, что его застрелили". Ефросинина отреагировала на последнее заявление Путина
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
Финалист нацотбора на "Евровидение-2016" SunSay поедет в РФ с концертами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (143629)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (133259)
3
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (37067)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (34335)
5
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (31767)
6
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (30739)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (30554)
8
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23822)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS