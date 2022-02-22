Спикера Путина восемь раз спросили, в каких границах Россия признала "ЛДНР". Он "сказал все, что мог сказать"

Песков о признанных РФ границах "ЛДНР": Я в данном случае сказал все, что мог сказать по данной теме Фото: EPA

Его диалог со СМИ цитирует "Медуза".

Представитель телеканала CNN: Касательно признания суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических, границах или в границах Луганской и Донецкой областей? Насколько мы понимаем, это немного разные границы.

Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

Представитель CNN: Провозглашали на какой момент?

Песков: Ну когда эти две республики были провозглашены.

Представитель агентства Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

Песков: Нет, мне нечего добавить.

Представитель радиостанции "Эхо Москвы": Эти границы включают, например, Мариуполь?

Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

Представитель "Эха Москвы": Существуют или были провозглашены?

Песков: Ну и были провозглашены, и существуют.

Представитель "Эха Москвы": То есть в нынешних?

Песков: Добавить мне нечего к этому.

Представитель BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

Представитель BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областей?

Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Накануне, 21 февраля, Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками". Госдума РФ уже ратифицировала договоры с "ЛДНР".

Представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что ратификационных процедур в Совфеде РФ не начали, однако в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", в границах этих регионов на время проведения так называемого "референдума" о независимости в 2014 году. В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение РФ с "ЛДНР" не регулирует вопросы границ.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, которые сейчас".

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".