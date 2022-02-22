Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной

Собчак: "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь" Фото: Ксения Собчак / Facebook

Собчак заявила, что все были к этому готовы. Она назвала путинскую речь "исторической для президента современной России".

"Он поставил под сомнение вообще всю легитимность Украины. Экскурс в прошлое, осуждение предыдущих руководителей страны, ваша история – это наша история, и государственности у вас нет. История про землю, которую искусственно создали, на протяжении всей дороги помогали, а она вот как", – написала Собчак.

Телеведущая также выделила из речи Путина момент о Минских соглашениях. По ее словам, Путин стал вести риторику, которую допускал во времена Евромайдана.

"До этого Путин хоть и демонстрировал пренебрежение к Зеленскому, но называл его президентом. Сейчас же мы вернулись ко временам "фашиствующих молодчиков", – отметила она.

Собчак подчеркнула, что Путин сформулировал требование не для Украины, а для США – "Уберите НАТО от Украины".

"Ну и, конечно, это делает горячую глобальную войну с участием России еще менее вероятной, чем раньше. Ввод войск только подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной. "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь". Реалполитик как она есть, увы", – написала Собчак.