Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак: "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь"
Собчак: "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь"
Фото: Ксения Собчак / Facebook

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram 22 февраля высказалась о признании президентом РФ Владимиром Путиным "независимыми республиками" "ЛДНР".

Собчак заявила, что все были к этому готовы. Она назвала путинскую речь "исторической для президента современной России".

"Он поставил под сомнение вообще всю легитимность Украины. Экскурс в прошлое, осуждение предыдущих руководителей страны, ваша история – это наша история, и государственности у вас нет. История про землю, которую искусственно создали, на протяжении всей дороги помогали, а она вот как", – написала Собчак.

Телеведущая также выделила из речи Путина момент о Минских соглашениях. По ее словам, Путин стал вести риторику, которую допускал во времена Евромайдана.

"До этого Путин хоть и демонстрировал пренебрежение к Зеленскому, но называл его президентом. Сейчас же мы вернулись ко временам "фашиствующих молодчиков", – отметила она.

Собчак подчеркнула, что Путин сформулировал требование не для Украины, а для США – "Уберите НАТО от Украины".

"Ну и, конечно, это делает горячую глобальную войну с участием России еще менее вероятной, чем раньше. Ввод войск только подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной. "Обстрелы" прекратятся, российские войска в пропагандистских СМИ "принесут с собой мирную жизнь". Реалполитик как она есть, увы", – написала Собчак.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украину на РФ будут наложены жесткие санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что введенные 21 февраля против "ЛДНР" ограничения являются дополнением к "быстрым и тяжелым экономическим мерам", которые США готовят с союзниками и партнерами, "если Россия продолжит вторжение в Украину". 

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Евромайдан, Донецк, Украина, Луганск, Ксения Собчак, война, Донбасс, военные, вооружение, агрессия, боевики, ДНР, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, ЛНР, безопасность, ОРДЛО, власть, ЛДНР, войска
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