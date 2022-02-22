"На нашей стороне правда". Епифаний обратился к украинцам на фоне агрессии РФ

Он отметил, что за более чем тысячелетнюю историю украинской государственности враги не раз приходили на земли Руси-Украины.
"В 1169 году Златоверхий Киев в результате нашествия с северо-востока, возглавляемого суздальско-володимирским князем Андреем Юрьевичем, был впервые в своей истории разграблен и сожжен. Ни храмы, ни монастыри, включая Печерский, не избежали разорения. 1708 войска московского царя захватили столицу Гетманщины Батурин, уничтожили всех жителей и сожгли ее. В 1918 году большевистские отряды от имени созданной в Харькове по приказу российского правительства марионеточной "республики" на несколько месяцев захватили часть Украины, включая Киев, подвергнув жителей оккупированных земель, в том числе и священнослужителей, террору. Это лишь некоторые яркие примеры истории взаимоотношений между Украиной-Русью и Московией, урок которых очень прост: в единстве украинского народа – наша сила, а внутренние распри и противостояние – путь к порабощению противником", - заявил он.
Епифаний напомнил, что все объективные исследователи признали разграбление и уничтожение Киева в 1169 году "ключевым событием, которое привело к разрушению Руси как государства, сделав его беззащитным перед монгольским нашествием".
"Поражение Гетманщины обернулось закрепощением украинского народа, имперским истреблением нашей идентичности. Большевистская оккупация принесла в Украину репрессии, террор, неслыханные до того в мировой истории по масштабам и цинизму преступления против человечности, из которых самым большим стал Голодомор-геноцид 1932-33 годов. Следовательно, для нас, для украинского народа, на кремлевскую агрессию может быть только один ответ: сплоченное сопротивление, защита родной земли, свободы и достоинства, борьба с агрессором к победе", – подчеркнул предстоятель.
Он отметил, что Украинский народ может иметь разные убеждения, но государство у него одно.
"История не раз доказывала, что только суверенная, независимая Украина является пространством, где граждане разных политических взглядов, разного этнического происхождения, разные по своим религиозным убеждениям могут оставаться свободными, пользоваться полнотой прав и свобод. И наоборот, жизнь на до сих пор захваченных Россией украинских землях Крыма и Донбасса свидетельствует, что вместе с кремлевскими оккупантами приходит кровопролитие, руина, неволя, страх. Поэтому призываю всех к защите Украины от российской агрессии. Призываю бороться за украинскую государственность, поддерживать Вооруженные силы и всех наших защитников. Вместе мы способны выстоять. С Божьей помощью мы победим в этой борьбе. На нашей стороне – правда. Наше государство поддерживает мировое сообщество, все люди доброй воли. Миллионы возносят ежедневно свои молитвы за мир для Украины", – заявил глава ПЦУ.
Отдельно Епифаний обратился к прихожанам Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Кремль расширяет свою агрессию, используя риторику "защиты православия". Не ждите, пока ваши руководители отважатся прекратить молчание и наконец что-то сказать в защиту мира, в защиту Украины – сделайте это каждый лично. Агрессор должен услышать и увидеть, что вы не ждете его, не нуждаетесь в его войсках и его власти. Это гражданская и христианская обязанность каждого из вас лично", - подчеркнул он.
По его словам, Украина гордится межконфессиональным и межнациональным миром.
"Сколько за эти годы Кремль не пытался разжечь противостояние – не смог добиться успеха. Мы вместе не допустим нарушения этого внутреннего мира и сейчас. Православная церковь Украины призывает не допускать насилия против имущества общин Московского патриархата в Украине или сторонников Русской православной церкви. Если вы являетесь свидетелями конкретных противоправных действий в интересах агрессора, в частности прикрытых и религиозными лозунгами – действуйте по закону, обращайтесь к правоохранителям, не поддавайтесь на провокации. Враг только ищет повод для оправдания своей агрессии – наша общая задача в том, чтобы разрушить его замыслы", – добавил предстоятель ПЦУ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
5 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2", а Канада и Евросоюз анонсировали санкции из-за решения Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.
22 февраля Совфед РФ разрешил Путину использовать российские войска в ОРДЛО.