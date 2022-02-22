"На нашей стороне правда". Епифаний обратился к украинцам на фоне агрессии РФ

Он отметил, что за более чем тысячелетнюю историю украинской государственности враги не раз приходили на земли Руси-Украины.

"В 1169 году Златоверхий Киев в результате нашествия с северо-востока, возглавляемого суздальско-володимирским князем Андреем Юрьевичем, был впервые в своей истории разграблен и сожжен. Ни храмы, ни монастыри, включая Печерский, не избежали разорения. 1708 войска московского царя захватили столицу Гетманщины Батурин, уничтожили всех жителей и сожгли ее. В 1918 году большевистские отряды от имени созданной в Харькове по приказу российского правительства марионеточной "республики" на несколько месяцев захватили часть Украины, включая Киев, подвергнув жителей оккупированных земель, в том числе и священнослужителей, террору. Это лишь некоторые яркие примеры истории взаимоотношений между Украиной-Русью и Московией, урок которых очень прост: в единстве украинского народа – наша сила, а внутренние распри и противостояние – путь к порабощению противником", - заявил он.

Епифаний напомнил, что все объективные исследователи признали разграбление и уничтожение Киева в 1169 году "ключевым событием, которое привело к разрушению Руси как государства, сделав его беззащитным перед монгольским нашествием".

"Поражение Гетманщины обернулось закрепощением украинского народа, имперским истреблением нашей идентичности. Большевистская оккупация принесла в Украину репрессии, террор, неслыханные до того в мировой истории по масштабам и цинизму преступления против человечности, из которых самым большим стал Голодомор-геноцид 1932-33 годов. Следовательно, для нас, для украинского народа, на кремлевскую агрессию может быть только один ответ: сплоченное сопротивление, защита родной земли, свободы и достоинства, борьба с агрессором к победе", – подчеркнул предстоятель.

Он отметил, что Украинский народ может иметь разные убеждения, но государство у него одно.

"История не раз доказывала, что только суверенная, независимая Украина является пространством, где граждане разных политических взглядов, разного этнического происхождения, разные по своим религиозным убеждениям могут оставаться свободными, пользоваться полнотой прав и свобод. И наоборот, жизнь на до сих пор захваченных Россией украинских землях Крыма и Донбасса свидетельствует, что вместе с кремлевскими оккупантами приходит кровопролитие, руина, неволя, страх. Поэтому призываю всех к защите Украины от российской агрессии. Призываю бороться за украинскую государственность, поддерживать Вооруженные силы и всех наших защитников. Вместе мы способны выстоять. С Божьей помощью мы победим в этой борьбе. На нашей стороне – правда. Наше государство поддерживает мировое сообщество, все люди доброй воли. Миллионы возносят ежедневно свои молитвы за мир для Украины", – заявил глава ПЦУ.

Отдельно Епифаний обратился к прихожанам Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Кремль расширяет свою агрессию, используя риторику "защиты православия". Не ждите, пока ваши руководители отважатся прекратить молчание и наконец что-то сказать в защиту мира, в защиту Украины – сделайте это каждый лично. Агрессор должен услышать и увидеть, что вы не ждете его, не нуждаетесь в его войсках и его власти. Это гражданская и христианская обязанность каждого из вас лично", - подчеркнул он.

По его словам, Украина гордится межконфессиональным и межнациональным миром.

"Сколько за эти годы Кремль не пытался разжечь противостояние – не смог добиться успеха. Мы вместе не допустим нарушения этого внутреннего мира и сейчас. Православная церковь Украины призывает не допускать насилия против имущества общин Московского патриархата в Украине или сторонников Русской православной церкви. Если вы являетесь свидетелями конкретных противоправных действий в интересах агрессора, в частности прикрытых и религиозными лозунгами – действуйте по закону, обращайтесь к правоохранителям, не поддавайтесь на провокации. Враг только ищет повод для оправдания своей агрессии – наша общая задача в том, чтобы разрушить его замыслы", – добавил предстоятель ПЦУ.